Lampard over mogelijke terugkeer naar Chelsea: "Ik zal sowieso nauw verbonden blijven aan de club"

Frank Lampard ziet een terugkeer naar Chelsea wel zitten, als speler of in een andere rol. Dat vertelde hij in een interview met Sky Sports. De 38-jarige middenvelder is transfervrij nadat hij in november vertrok bij New York City FC. "Ik wacht nog steeds op het 5-jarige contract van Chelsea. Ik heb nog geen telefoontje gekregen", zo grapte de ex-speler van de Blues. Lampard won met Chelsea drie PL-titels en één CL-titel. In totaal trof de middenvelder maar liefst 211(!) keer raak voor Chelsea.



Familie, biertjes en extra kalkoen

Lampard blijft heel rustig onder de situatie. "Als de juiste kans zich aandient, zal ik die met beide handen grijpen. Chelsea zou fantastisch zijn, maar zo werkt het niet altijd. Ik zal sowieso nauw verbonden blijven aan de club, op welke manier dan ook. Maar eerst ga ik tijdens deze periode genieten van mijn familie, enkele biertjes en een extra kalkoen. In januari zal ik een beslissing nemen over mijn toekomst. Ofwel blijf ik spelen, ik heb enkele opties, ofwel stop ik ermee en ga ik verder met iets anders."