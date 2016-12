Voorzitter Valencia biedt in kerstboodschap excuses aan voor rampseizoen

Door: redactie

24/12/16 - 20u05 Bron: ad.nl

Layhoon Chan (midden) op archiefbeeld. © epa.

Layhoon Chan, de voorzitter van Valencia, heeft op een bijzondere manier excuses aangeboden voor de ondermaatse prestaties van de club het afgelopen jaar. In een kerstboodschap op de website vraagt ze de fans om haar te vergeven en vertrouwen te houden in de toekomst.

Valencia won dit seizoen pas drie wedstrijden en staat alleen op doelsaldo boven de degradatiestreep. De club versleet met Nuno Espirito Santo, Gary Neville en Pako Ayesteran in korte tijd drie trainers, maar onder het bewind van de Italiaan Cesare Prandelli gaat het nauwelijks beter.



"We blijven hard werken en zoeken naar oplossingen", zegt Chan in de video, met op de achtergrond het clublogo en een grote kerstboom. "Juist in dit seizoen wil ik een boodschap van hoop, volharding en vertrouwen in de toekomst de wereld in sturen. Het is een zwaar jaar geweest en ik vraag alle fans om me te vergeven voor de slechte resultaten."



Valencia werd in 2004 nog kampioen van Spanje, maar zeker na de komst van eigenaar Peter Lim twee jaar terug gaat alles mis wat er mis kan gaan. De schatrijke zakenman uit Singapore en voorzitter Chan zijn dan ook niet bijster geliefd bij de fans.