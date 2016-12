Door: redactie

24/12/16 - 18u07

video

Ook bij Tottenham Hotspur zijn ze in de ban van Kerstmis. Rode Duivel Moussa Dembélé trok daarom samen met zijn ploegmaats Moussa Sissoko en Josh Onomah een kersttrui aan om samen aan de 'haard' een spelletje te spelen. De voetballers beelden om de beurt - en met wisselend succes - een film of televisieprogramma uit. Dembélé kruipt zelfs in de huid van een dinosaurus van 'Jurassic Park'. Misschien een idee om er vanavond de sfeer in te houden?