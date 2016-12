Klopp over Chinese voetbal: "Ik kan het niet begrijpen, hier verdien je ook heel veel geld"

Manu Henry

24/12/16

Jürgen Klopp begrijpt de keuze van Oscar niet © afp.

De lucratieve transfer van de Braziliaan Oscar naar China heeft heel wat stof doen opwaaien in de Premier League. Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft er zo zijn ongezouten mening over.

Oscar koos voor het grote geld in China © photo news.

De impact van de Chinese 'Super League' op de voetbalwereld kende gisteren alweer een nieuw hoogtepunt. Oscar, Braziliaans international, maakte immers de overstap van de Londense topclub Chelsea naar het Chinese Shanghai SIPG. Met de transfer is een bedrag gemoeid van om en bij de 60 miljoen euro en de 25-jarige middenvelder zal in China maar liefst 470.000 euro per week opstrijken. Jürgen Klopp liet gisteren op een persconferentie zijn onbegrip blijken.



"Ik weet best dat Europese clubs over de Premier League denken, zoals wij dat nu over het Chinese voetbal doen", aldus de Duitse oefenmeester. "De Chinese competitie is op dit moment niet bepaald een droombestemming als voetballer. De enige manier om spelers naar ginder te overhalen is geld. Maar in bijna alle grote Europese competities kan je heel veel geld verdienen, zeker als topspeler."



Dat Oscar op financieel gebied zijn schaapjes op het droge heeft beseft de Duitser maar al te goed: "Ik denk dat de familie en vrienden van Oscar wel blij zullen zijn met deze transfer. Ze moeten zich nooit meer ongerust maken als het op geld aankomt. Desalniettemin kan ik niet begrijpen dat iemand deze beslissing neemt. Voor mij is het in elk geval geen optie."