"Ik zei tegen Kompany: 'Luister naar mij en alles komt in orde'"

Kristof Terreur in Spanje

24/12/16 - 11u42

© photo news.

Liever ziet dokter Ramón Cugat (66) de risicopatiënt niet meer terug in Barcelona. Zoals Bob Marley in 'Three Little Birds' stuurde de topspecialist Vincent Kompany na zijn zoveelste blessure in 2016 weer naar Engeland met een positieve boodschap: "Maak je geen zorgen, alles komt in orde." Zolang hij maar luistert.

Drukbezette dokters laten je wachten. Uren als het moet. Topvoetballers krijgen voorrang in de rij. Dani Alves sloft op fancy roze Nike-sloefjes het Hospital Quirónsalud in Barcelona binnen. De bril op de neus is van een nog hoger hipstergehalte. Wachtende patiënten kijken op. Ogen draaien achterna, hoofden volgen. Gefluister achter de handen. Een dame van middelbare leeftijd heeft de Braziliaan, ex-Barcelona en herkenbaar aan de tattoo in zijn nek, opgemerkt. Blos op de wangen. Als haar man met koffie terugkeert, haalt die op bevel van vrouwlief meteen de smartphone boven in de hoop een selfie te kunnen schieten. Achter de balie knipoogt de verpleegster. Het leven zoals het is, Hospital Quirón. Voor hen is die sterrenplejade dagelijkse kost. Dr. Ramón Cugat, topspecialist die er alles coördineert, komt muren, zeg gerust kabinetten tekort, om de foto's van bekende patiënten op te hangen. Honderden hangen er. Guardiola, Luis Enrique, Iniesta, Puyol, Eto'o, Silva, Torres, skiester Lindsey Vonn. Mini-museum.



Wat ons opvalt: zijn Belgische cliënten hangen er nog niet tussen. Sloften het afgelopen jaar ook door zijn gangen: Courtois, De Bruyne en Kompany, stilaan een vaste klant. Cugat excuseert zich: "Thuis heb ik nog veel meer materiaal. Courtois, wiens meniscus ik in september vorig jaar repareerde, heeft me een heel mooie foto gegeven om me te bedanken. Met een pakkende boodschap in het Spaans. Van Vincent heb ik geen foto, maar hij heeft me wel een shirt van de Belgische nationale ploeg geschonken. Ik heb meer shirts dan foto's, denk ik. A lot of, a lot of. Vele, vele voetballers heb ik hier al gezien. Maar het is mijn leven. Als ik maar kan helpen."



Om met de deur in huis te vallen, dokter. Valt Kompany nog te redden, gezien zijn verleden en zijn annus horribilis, waarin hij meer in het revalidatiehonk zat dan dat hij op het veld stond?

"Zijn problemen zijn niet ongeneesbaar. Ik heb zijn blessurelijst van de afgelopen jaren ook aandachtig bestudeerd. Vijf, zes, zeven, acht spierkwetsuren: dat is veel. We hebben hem proberen uit te leggen hoe hij bepaalde blessures kan vermijden. Momenteel maakt hij het goed. It's fine. Nu zit hij (klopt op de knie) met die ligamentblessure. Dat was gewoon pech. Een blessure door een botsing die iedereen had kunnen overkomen. Ook jij en ik."



Pep Guardiola noemt Cugat 'de beste dokter van de wereld'. "Ho, ho, ho. Niet overdrijven, hé. Ik kan dat allemaal plaatsen. Guardiola, Pep is een goeie vriend van mij. Hij is een speciaal man", aldus de 66-jarige dokter.