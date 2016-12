Frank Rijkaard keert niet meer terug als trainer

Door: redactie

Frank Rijkaard keert niet meer als hoofdtrainer terug in het voetbal. Dat zegt de ex-international van Oranje in een interview in De Telegraaf, waarin hij onder meer terugkijkt op zijn samenwerking met Johan Cruijff.



"Mogelijk dat ik ooit weer open sta voor een functie in het voetbal, maar dan moet ik daar volledig achter staan. Alleen zal dat niet meer als trainer zijn", aldus Rijkaard. "Ik ben een paar jaar geleden als trainer gestopt omdat ik andere prioriteiten in mijn leven heb gesteld. Zoals dagelijks het opgroeien van mijn kinderen van nabij te ervaren. Zo haal ik geluk vanuit een ander ambitieniveau."



Rijkaard was voor het laatst aan de slag als bondscoach van Saoedi-Arabië, tussen 2011 en 2013. Voordien was hij trainer van Sparta Rotterdam, FC Barcelona en Galatasaray.