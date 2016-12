Guardiola schrapt kerstfeest voor De Bruyne en co: "Training op 24 en 25 december"

Door: redactie

De spelers van Manchester City gaan donkere dagen tegemoet. Trainer Pep Guardiola heeft namelijk het kerstfeest geschrapt voor zijn selectie. De Spaanse topcoach wil de nummer drie van de Premier League optimaal voorbereiden voor de wedstrijd tegen hekkensluiter Hull City op Boxing Day (26 december). "Ik heb de spelers geraadpleegd en ze gaven me een duidelijke boodschap over het belang van voetballen op Boxing Day. We trainen daarom zowel zaterdag 24 als zondag 25 december. We bereiden ons voor alsof het geen Kerstmis is'. Geen speciale dagen", zei de coach op een persconferentie.



Dat Hull City onderaan staat, zegt Guardiola niets. "Wat ik in mijn korte tijd hier in de Premier League heb geleerd, is dat het verschil tussen de eerste tien en de laatste tien clubs niet zo groot is. Er bestaan gewoon geen makkelijke wedstrijden", aldus de Spanjaard. De trainer kan tegen Hull City weer beschikken over middenvelder Fernandinho, wiens schorsing van drie duels erop zit. Topschutter Sergio Agüero moet zijn laatste van vier duels schorsing uitzitten. Vincent Kompany ligt nog altijd in de lappenmand.