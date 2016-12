Benteke krijgt verguisde bondscoach Allardyce als coach bij Crystal Palace

Door: redactie

Voormalig Engels bondscoach Sam Allardyce is de nieuwe coach van Crystal Palace. Dat maakte de Premier League-club van Rode Duivel Christian Benteke bekend. "Big Sam" moet Crystal Palace uit de gevarenzone houden en tekende een contract voor tweeënhalf jaar in het Londense Selhurst Park.

Allardyce is de opvolger van Alan Pardew, die donderdag de bons kreeg. Met 15 punten uit 17 wedstrijden is Palace nu pas zeventiende en dat strookt niet met de ambities van de club, die zich afgelopen zomer met Christian Benteke, Andros Townsend en Steve Mandanda versterkte. Pardew werd in januari 2015 aangesteld als T1 van de 'Eagles'.



Allardyce stapte drie maanden geleden op als bondscoach van Engeland omwille van zijn betrokkenheid bij een corruptieschandaal in de Engelse voetbalwereld. Hij was amper 67 dagen in functie en coachte de 'Three Lions' in slechts één officiële wedstrijd (0-1 zege in WK-kwalificatiewedstrijd bij Slowakije). Eerder stond 'Big Sam' aan het roer bij Bolton (1999-2007), Newcastle (2007-2008), Blackburn (2008-2010), West Ham United (2011-2015) en Sunderland (2015-2016).



Zaterdag leidt Allardyce de eerste training bij Crystal Palace, maandag maken Benteke en co. op Boxing Day de verplaatsing naar het Watford van Christian Kabasele.