Depoitre blikt terug op vier maanden Porto: "Nog niet kunnen tonen wat ik waard ben"

24/12/16 - 07u00

Nog een half jaar geeft hij zich, Laurent Depoitre (28). Om aan Porto te tonen wie hij écht is. Vooralsnog lukte dat niet - deels door een gebrek aan vertrouwen, deels door een persoonlijk verlies. "Bij Porto heb ik er geen woord over gezegd", zucht de spits. "Maar aan Hein had ik het wellicht wel verteld."

Laurent, hoeveel geef je jezelf op tien voor die eerste vijf maanden bij Porto?

(denkt lang na) "Da's meteen een moeilijke. Er zijn veel elementen waar ik rekening mee moet houden. Het is alleszins geen 8, maar evenmin een 2. Het leven in Porto is geweldig - Shana en ik genieten met volle teugen. Alleen liep het sportief niet altijd even positief. Ik weet dus niet of ik de helft haal."



Je moest zelfs enkele weken vanuit de tribune toekijken. Jouw coach, Nuno, gaf de voorkeur aan een 18-jarige spits uit het B-elftal.

"Ik zat in een vicieuze cirkel. Vaak moest ik tevreden zijn met korte invalbeurten. Daarin lukte het me niet om te tonen tot wat ik in staat ben. Mijn vertrouwen kreeg een deuk: ik had plots schrik om fouten te maken op het veld. Een coach merkt dat en dan speel je nóg minder."



Bovendien scoorde je vervanger meteen. Denk je dan: het is hier voorbij?

"Je stelt je vragen. Misschien wordt het wel een erg kort avontuur in Portugal? Al dacht ik niet onmiddellijk aan het einde. Kijk, het zou anders zijn mocht ik mijn beste niveau halen, maar dat ik nog altijd tekort schiet. Alleen heb ik niet de indruk dat ze in Porto weten wat ik kan."



