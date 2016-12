Geen tweede Supercup op rij voor Juventus, AC Milan pakt na penalty's eerste prijs in vijf jaar

Steven Gijbels

23/12/16 - 20u18

Een zeer beknopte samenvatting van de spannende penaltyreeks tussen @juventusfc en @acmilan. Welke penalty vindt u het mooist? pic.twitter.com/xmSUGoVWfd — Play Sports (@playsports) December 23, 2016

video Niet favoriet Juventus, maar wel AC Milan heeft in Doha (Qatar) de Italiaanse Supercup gewonnen. In de reguliere speeltijd en de verlengingen gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe (1-1 na goals van Chiellini en Bonaventura). Na een slopende penaltyreeks moest de landskampioen en bekerwinnaar uiteindelijk het hoofd buigen. Palasic trapte de beslissende strafschop binnen nadat Donnarumma uitpakte met een cruciale save op de elfmeter van Dybala. Het is voor AC Milan de eerste prijs sinds 2011 (toen het ook al de Supercup won).

© ap. Juventus won afgelopen seizoen zowel de titel als de Coppa Italia en dus mocht bekerfinalist AC Milan (dat na verlengingen verloor door een doelpunt van Alvaro Morata) opdraven in de strijd om de Supercup. In het Jassim Bin Hammad Stadion in Doha - dat twee jaar geleden ook al eens het decor was - nam 'Juve' de beste start. Donnarumma moest al snel zijn kunnen tonen op een knal van Sturaro en was niet veel later wel geklopt. Chiellini devieerde een hoekschop van Pjanic in doel, 1-0. Met de bonus op zak namen de manschappen van coach Allegri gas terug waardoor AC Milan opnieuw in de partij kwam. Bonaventura kopte een voorzet van Suso heerlijk achterwaarts in doel.



Geen afscheiding

In de tweede periode was het aanvankelijk Milan dat de beste kansen kreeg. Buffon was kansloos op een kopbal van Romagnoli, maar werd bijgestaan door het doelkader. Niet veel later kwam Bacca (ex-Club Brugge) een teen te kort oop een voorzet van Kucka. Met de inbreng van Dybala in minuut 67 kantelde de wedstrijd weer. De Argentijn knalde eerst rakelings naast de paal en vond niet veel later Donnarumma op zijn weg. Juventus duwde door, al was het slotakkoord nog voor Bacca. Buffon pakte uit met een prima reflex op zijn kopbal, 1-1 en dus na 90 minuten voetbal. Lees ook

