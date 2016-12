Engels enfant terrible Joey Barton beschuldigd van 1260 weddenschappen

Door: redactie

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Joey Barton aangeklaagd voor wangedrag. De FA beweert dat de beruchte middenvelder in de voorbije 10 jaar 1260 weddenschappen heeft geplaatst.

Volgens de FA overtrad Barton de regels door tussen 26 maart 2006 en 13 mei 2016 te gokken op "voetbalwedstrijden of -competities".



De 34-jarige speler treedt vanaf januari aan bij het Burnley van Steven Defour. Barton zat sinds medio november zonder club, nadat het Schotse Glasgow Rangers zijn contract (dat eigenlijk voor twee jaar was red.) had stopgezet. Eerder dit seizoen kreeg hij van de Schotse bond een schorsing van één speeldag wegens het overtreden van de regels omtrent gokken.



Barton sleept een reputatie van enfant terrible met zich mee en haalde de afgelopen jaren vooral om extrasportieve redenen het nieuws. Hij raakte meermaals betrokken bij vechtpartijen, op en naast het veld. Het kostte hem tal van schorsingen, een voorwaardelijke en een effectieve gevangenisstraf. In Glasgow had zijn ploeg hem zes weken geschorst na een stevige woordenwissel met de trainer. Barton heeft ook de bedenkelijke eer om de op vier na langste schorsing van de Engelse voetbalcompetitie te ontvangen (12 speeldagen).