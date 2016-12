Welbeck staat voor rentree na maandenlang blessureleed

Door: redactie

23/12/16

De Engelse spits Danny Welbeck is klaar om opnieuw te spelen met Arsenal. De 26-jarige aanvaller deed vandaag voor het eerst sinds zeven maanden weer volledig mee met de groepstraining.

Welbeck liep begin mei in de competitiewedstrijd tegen Manchester City (2-2) een zware knieblessure op. De Engelse international miste daardoor het EK in Frankrijk en kon ook de eerste vier maanden van het seizoen in de Premier League niet meedoen.



Welbeck maakte sinds zijn overstap van Manchester United in september 2014 in 49 wedstrijden dertien doelpunten voor Arsenal.