Conte observeert Batshuayi voor hij hem in de basis dropt

Door: Kristof Terreur

23/12/16 - 11u16

© photo news.

Nog drie dagen zal Antonio Conte naar eigen zeggen observeren. Een garantie dat Michy Batshuayi (23) voor het eerst in de Premier League aan de aftrap zou staan, gaf hij gisteren niet.

In zijn hoofd is de Italiaan eruit. Omdat hij aan zijn vast systeem, de 3-4-3, zo weinig mogelijk wil veranderen, speelt hij met de gedachte om Batshuayi tegen Bournemouth te laten starten in plaats van de geschorste Diego Costa. Alleen: de komende dagen zal de Rode Duivel op training wel moeten bewijzen dat hij de automatismen voldoende heeft opgepikt.



Omdat hij een ander type is. Conte vindt Batshuayi's mentaliteit fantastisch. En op tactisch vlak hebben ze de voorbije weken ook aan hem geschaafd. "Mensen onderschatten het wel eens, maar het is niet eenvoudig om je aan te passen aan deze competitie als je uit een ander land komt", zei Conte. "Zeker voor een jonge speler. Het gaat er hier erg fysiek aan toe, erg snel ook. Michy werkt goed. En hard. Maar we moeten geduld met hem hebben, hem een hand reiken en trachten hem beter te maken. De volgende stap voor hem is meer spelen dit seizoen. Ik herhaal: het is niet makkelijk om hier te arriveren en meteen in de basis te staan."



Garanties dat 'Batsman' in de basis staat, wou Conte niet geven: "Ik heb nog enkele dagen om te observeren." Evenmin heeft hij al met de spits gepraat over een mogelijke basisplaats. Liefst legt hij hem geen extra druk op.