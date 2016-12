Bevestigd: Oscar trekt na Nieuwjaar naar China

Door: redactie

23/12/16 - 10u48 Bron: Belga

© anp.

De Braziliaanse vleugelaanvaller Oscar, momenteel ploegmaat van Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi bij Chelsea, komt na Nieuwjaar uit voor de Chinese topclub Shanghai SIPG. Dat meldt zijn huidig team Chelsea vandaag op haar website.

© photo news. Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J — Chelsea FC (@ChelseaFC) Fri Dec 23 00:00:00 MET 2016

"Chelsea en Shanghai SIPG hebben een akkoord gevonden voor een definitieve transfer van Oscar", deelde Chelsea mee op haar Twitteraccount.



De 25-jarige Oscar arriveerde in 2012 op Stamford Bridge. De Londenaars hadden hem voor een ruime 30 miljoen euro losgeweekt bij het Braziliaanse Internacional. In Londen zou de Braziliaan zich al snel thuisvoelen. In 4,5 jaar bij de Blues kwam Oscar in totaal tot 203 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 38 keer. Oscar pakte op Stamford Bridge één titel (2015), één League Cup (2015) en één Europa League (2013). Dit seizoen, onder nieuwe coach Antonio Conte, had Oscar het moeilijk om een basisplaats te veroveren. Na een teleurstellend begin van de competitie verdween hij naar de bank om daar nog slechts sporadisch van af te komen.



Het jeugdproduct van Sao Paulo kwam ondertussen ook al 48 keer uit voor de Seleçao. Hij was erbij op het WK in eigen land in 2014 toen Brazilië in de halve finale helemaal murw werd geslagen door toekomstig wereldkampioen Duitsland (1-7). Een jaar eerder won hij in eigen land wel de Confederations Cup.