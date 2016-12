Club van Christian Benteke zet coach op de keien

© ap.

Alan Pardew is niet langer coach van Crystal Palace, de club van Rode Duivel Christian Benteke. Pardew werd vanmiddag aan de deur gezet na een reeks zwakke resultaten. Crystal Palace puurde uit zijn laatste tien competitiewedstrijden amper vier punten en zakte daardoor in het klassement terug naar de zeventiende plaats, net boven de degradatiezone.



"Ik wil Alan bedanken voor het harde werk dat hij hier geleverd heeft", zegt Steve Parish, co-eigenaar van de club. "Een fantastische terugronde tijdens het seizoen 2014-2015, de FA Cup die we vorig seizoen ei zo na wonnen en het behoud verzekerd. Alan heeft veel domeinen binnen de club een boost gegeven. We wensen hem het beste voor de toekomst."



Als opvolger van Pardew circuleert de naam van Sam Allardyce. Die laatste volgde na het ontgoochelende EK Roy Hodgson op als Engels bondscoach, maar moest enkele maanden later opstappen na een mediaschandaal.