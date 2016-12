Meunier over schitterende lob: "Een goal zoals Messi? Nee, eentje zoals Meunier"

Thomas Meunier. © reuters.

Thomas Meunier lijkt alleen maar mooie goals te maken bij Paris Saint-Germain. Gisteren lag hij met een fenomenale lob aan de basis van de 5-0 zege van Lorient. Na afloop vertelde onze landgenoot dat het wel degelijk bewust was. "Kijk maar naar mijn gezicht bij die goal."

"Het was een mooie overwinning", stak Meunier na afloop van wal bij L'Equipe. "Ik scoor een knap doelpunt, dat moet ik toegeven. Het is mijn eerste goal in de Ligue 1, dat geeft toch een speciaal gevoel."



Toen de reporter suggereerde dat het een doelpunt zoals Messi was, moest Meunier lachen. "Nee nee, het is slechts een goal van Meunier. Om er eentje te maken zoals Messi, moet ik vijf spelers dribbelen. Mijn doelpunt was wel degelijk bewust. Kijk maar naar mijn gezicht. Er was niet veel volk in de zestien en het was ook onverwacht voor de keeper."