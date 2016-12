Real Madrid lonkt weer naar Courtois

Door: Kristof Terreur

22/12/16

Real Madrid houdt de piste-Thibaut Courtois warm. Concrete onderhandelingen lopen er nog niet.

'Onda Cero' lanceerde dinsdag het verhaal dat Real met Courtois (24) onderhandelt. Het Spaanse radiostation sprak voor zijn beurt. Volgens onze informatie lopen er nog geen officiële gesprekken tussen de partijen. Aftastwerk in de marge. Courtois kreeg nog geen voorstel en bij Chelsea liep nog geen concreet bod binnen. Insiders bij Real bevestigen wel dat de Duivel volgende zomer een target kan worden, nu het transferverbod werd teruggebracht tot één periode.

Al jaren op verlanglijstje

Courtois prijkt al jaren op het verlanglijstje. Het was José Mourinho, een fan, die destijds zijn dossier op tafel legde. In de zomer van 2015 polste Real via een tussenpersoon bij Chelsea naar de vraagprijs van Courtois, maar toen voorzitter Florentino Perez hoorde dat hij 100 miljoen euro moest kosten, blies hij alle plannen af. Op de laatste speeldag van die transferperiode hield een defect faxapparaat uiteindelijk de komst van dat ander target, David de Gea (Man United), tegen. Courtois, noch De Gea verdween sindsdien van de radar. Perez wil nog altijd een upgrade voor keeper Keylor Navas. Met een lichte voorkeur voor onze landgenoot.