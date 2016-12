Thorgan Hazard krijgt Dieter Hecking als nieuwe coach

Door: redactie

Bundesliga-club Borussia Mönchengladbach heeft één dag na het ontslag van André Schubert al een nieuwe coach voorgesteld. Dieter Hecking is zijn opvolger. Dat maakte het team van Thorgan Hazard vandaag bekend. Hecking werd half oktober nog ontslagen bij het Wolfsburg van Koen Casteels.

"Na de slechte resultaten van de afgelopen weken willen we het team een nieuwe impuls geven en daar leek Dieter Hecking ons de ideale man voor", legde sportief directeur Max Eberl uit. "Het is een coach met veel ervaring. We hopen dat hij ons zowel nationaal als internationaal naar succes kan leiden."



De 52-jarige Hecking was de afgelopen vier jaar aan de slag bij Wolfsburg en pakte in de Volkswagen Arena een beker en Supercup. Dat gebeurde beiden in 2015, in de periode waarin Kevin De Bruyne de lijnen uitzette bij die Wölfe. Voor Wolfsburg was hij onder meer aan de slag bij Alemannia Aachen (2004-2006), Hannover (2006-2009) en FC Nürnberg (2009-2012).



Mönchengladbach kon maar vier van zijn zestien competitiewedstrijden winnen dit seizoen. In de laatste elf partijen kon het zelfs maar één keer de drie punten pakken. Hazard en co staan als veertiende dan ook maar net boven de degradatiezone. In de Champions League werd Mönchengladbach met 5 punten derde in een groep met FC Barcelona (15), Manchester City (9) en Celtic (3).