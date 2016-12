Ook zonder 'MSN' laat Barça geen spaander heel van Hercules in Copa del Rey

Door: redactie

21/12/16 - 23u51

Arda Turan was de grote man met drie goals. © afp.

FC Barcelona bekert vlotjes verder na een klinkende 7-0 zege tegen derdeklasser Hercules.

Barça moest vanavond in de Copa del Rey aan de bak tegen Hercules. Ook al was een plaats bij de laatste zestien de inzet en was Barça in de heenwedstrijd op 1-1 blijven steken, toch vond Luis Enrique het het juiste moment om enkele van zijn sterren te sparen. Zo bleven onder meer Neymar, Messi, Suárez en Piqué aan de kant, maar ook zonder hen freewheelden de Catalanen naar een vlotte kwalificatie.



Kort voor de rust opende linksachter Digne en dikte ook Rakitic aan vanop de stip, kort na de koffie was het de beurt aan Rafinha en Arda Turan om toe te slaan. Francisco Alcacer zorgde voor de forfaitcijfers, het laatste woord was voor Arda Turan die er nog twee goals bij deed. 7-0 dus, een makkelijk avondje voor de 'Blaugrana'.