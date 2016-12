133 dagen heeft hij moeten wachten, maar Batshuayi krijgt nu eindelijk loon naar werken

Kristof Terreur

Eindelijk! 133 dagen zal hij erop hebben moeten wachten. De kans is groot dat Michy Batshuayi (23) op Boxing Day, tegen Bournemouth, voor het eerst in de basis staat in de Premier League bij Chelsea. Mogelijk schept Antonio Conte vandaag meer duidelijkheid op zijn persconferentie.

© reuters. Proud to be a (small) part of the club record, and being top of the league tonight ¿¿ incredible achievement from the team & staff #KTBFFH ¿¿ — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) Sat Dec 17 00:00:00 MET 2016

De frustraties zaten diep, maar 'Batsman' heeft ze zelden getoond. In stilte heeft hij ze verbeten. In de openbaarheid heeft Batshuayi zijn humor en humeur nooit verloren - het siert hem. Hard getraind, hard gelachen. Ondanks de weinige minuten tussen de lijnen is hij de voorbije maanden uitgegroeid tot de internetfavoriet van de Chelseafans. Zaterdag, nadat Conte hem één minuut liet opdraven op Crystal Palace, postte hij volgende lijn op zijn Twitter-account: "Trots om (voor een klein) deel uit te maken van dit clubrecord en aan kop te staan in de Premier League. (emoji met een aapje met handen voor de ogen) Ongelooflijke prestatie van het team en de staf."



Geen interviews

Het is de enige manier waarop hij momenteel mag praten. Op orders van de club weigert hij momenteel alle interviews. En op het veld kan hij de voeten evenmin laten spreken. Met 78 minuten in de Premier League komt hij amper aan 5 procent van de totale speeltijd. Veel minder dan hij verhoopt had, al beseft Batshuayi ook dat hij gezien de bloedvorm van topschutter Diego Costa weinig strepen heeft om op te staan. Conte had tot voor zaterdag geen enkele reden om voorin in te grijpen. De schorsing van Diego Costa, met een vijfde gele kaart, dwingt hem nu te veranderen. En tenzij onze landgenoot het de komende dagen op training verknalt, zal hij Batshuayi zijn kans gunnen. Om velerlei redenen. In zijn hoofd heeft de Italiaan die knoop al doorgehakt. Na het lange wachten, 133 dagen sinds de openingsspeeldag, volgt tegen Bournemouth zijn kerstcadeau.



