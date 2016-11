Zoon Diego Simeone bezorgt Juventus pijnlijke nederlaag

Door: redactie

27/11/16 - 17u20 Bron: ANP

Simeone (l) wordt bejubeld na zijn treffer © afp.

Juventus heeft vandaag na ruim een maand weer een wedstrijd in de Italiaanse voetbalcompetitie verloren. De koploper ging hard onderuit bij Genoa: 3-1. Na een klein half uur spelen leidde Genoa al met 3-0.

Giovanni Simeone, de zoon van trainer Diego Simeone van Atlético Madrid, speelde een hoofdrol. De 21-jarige aanvaller nam in de derde en de dertiende minuut de eerste twee treffers voor zijn rekening. Het derde doelpunt kwam op naam van Alex Sandro, die zijn eigen doelman Gianluigi Buffon passeerde. Het was in oktober 2005 voor het laatst voorgekomen dat Juventus in de Serie A bij rust met drie doelpunten verschil achter stond.



In de slotfase van de tweede helft scoorde Miralem Pjanic tegen, maar verder kwam Juventus niet. Het was de derde nederlaag dit seizoen voor het team van trainer Massimiliano Allegri. Inter en AC Milan waren eerder dit seizoen ook te sterk voor de koploper, die nu nog vier punten voorsprong heeft op nummer twee AC Milan.