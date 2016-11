Voetbalbond FA doet onderzoek naar seksueel misbruik in Engels voetbal

Door: redactie

27/11/16 - 12u45

© photo news.

De FA oftewel de Engelse voetbalbond heeft aangekondigd dat het een onderzoek zal instellen naar het vermeende seksueel misbruik in het Engelse voetbal. Verschillende oud-spelers kwamen de laatste dagen naar buiten met openbaringen over seksueel misbruik.

Onder meer David Unsworth en Andy Woodward vertelden bij de 'BBC' wat hen is overkomen in hun jeugdjaren. Volgens de PFA, de vereniging van profvoetballers in Engeland, hebben meer dan twintig spelers zich gemeld die zeggen seksueel te zijn misbruikt.



Jeugdtrainer

Diverse spelers kwamen de afgelopen dagen naar buiten met het verhaal dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Berry Bennell, een jeugdtrainer bij de club Crewe Alexandra.



Hulplijn

Deze inmiddels 62-jarige Bennell heeft al drie keer in gevangenis gezeten voor seksueel misbruik van kinderen, maar de gevallen van de voetballers zijn allemaal nieuw. Andy Woodward, oud-speler van Sheffield United, was de eerste die in het openbaar zijn verhaal deed. Daarna volgden Steve Walters, Chris Unsworth, Jason Dunford en Anthony Hughes. Een onlangs ingestelde hulplijn leverde meer dan honderd meldingen op.