"Romelu Lukaku een van de beste afwerkers die ik ken" (en dat zegt speler die al met kleppers als Zlatan en Van Nistelrooy samenspeelde)

Met zeven doelpunten in elf matchen lijkt Romelu Lukaku ook dit seizoen goed op weg om lang mee te strijden voor de felbegeerde titel van topschutter in de Premier League. De nog altijd maar 23-jarige aanvaller van Everton vervult een sleutelrol in de ploeg van Ronald Koeman en heeft ook al indruk gemaakt op een (nieuwe) ploegmaat.

Maarten Stekelenburg is nog maar sinds dit seizoen het sluitstuk van 'The Toffees', de 34-jarige Nederlander kwam naar Goodison Park op voorspraak van de Nederlandse trainer Koeman. Die was ook vorig seizoen zijn sportieve baas bij Southampton. En de ex-Ajacied is vol lof over onze Romelu Lukaku. Die kende hij natuurlijk al als opponent, maar nu dus ook als ploegmakker: "Ik kende hem eigenlijk al van voor ik tegen hem speelde in de Premier League. Toen hij 16 was en nog bij Anderlecht zat, nam ik het tegen hem op met Ajax. Hij is sterk en koelbloedig in de zestien dus het verbaasde mij niet dat hij mij vorig seizoen in augustus twee keer te grazen nam in Southampton-Everton. Nu ik met hem train, kan ik wel zeggen dat hij een van de beste afwerkers is met wie ik al in de ploeg gezeten heb." En dat zegt wel wat want Stekelenburg heeft al wat spitsen met naam en faam in zijn ploeg(en) gehad: "Ik kan je er wel een paar noemen zoals Ruud van Nistelrooy en Zlatan Ibrahimovic. Elk schot van Romelu belandt tussen de palen. Je moet als spits de doelman aan het werk zetten en dat doet hij met verve."