Kaká gaat volgend jaar terug naar Brazilië

Door: redactie

27/11/16 - 00u02 Bron: ANP

De Braziliaanse middenvelder Kaká gaat zijn laatste jaar in bij de Amerikaanse club Orlando City. De 34-jarige spelmaker, in 2007 uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld, speelt sinds 2015 in de Amerikaanse competitie MLS. "Volgend jaar wordt mijn laatste bij Orlando. Daarna zien we nog wel'', zei Kaká vandaag op de Braziliaanse televisie.