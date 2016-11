Invaller Laurent Depoitre kan nieuw puntenverlies van Porto niet voorkomen

Door: redactie

Belgen in buitenland Porto heeft 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij Belenenses op de elfde speeldag in de Portugese voetbalcompetitie. Laurent Depoitre mocht invallen na een uur, maar kon het puntenverlies niet meer voorkomen. Porto kon al drie wedstrijden op rij niet meer winnen in de competitie. Ook tegen leider Benfica en Vitoria de Setubal werd er gelijkgespeeld.