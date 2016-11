Klopp vol lof over Origi: "Hij verdient dit"

Jürgen Klopp. © photo news.

Divock Origi leeft nog! De Rode Duivel zat op een zijspoor bij Liverpool, maar kroonde zich vandaag tot de matchwinnaar bij de Reds. Origi viel in voor de geblesseerde Coutinho en knalde Liverpool na rust op weg naar de zege tegen Sunderland (2-0). Coach Jürgen Klopp was na afloop bijzonder tevreden over onze landgenoot. "Vandaag plukt hij de vruchten van zijn harde werk."

"Timing is zeer belangrijk in voetbal", stak Klopp van wal. "Coutinho valt uit en, toeval of niet, net dan toont Origi zich. Maar een blessure is nooit goed nieuws. Ik had het niet nodig om te beseffen dat Origi een uitstekende speler is. Hij had een paar fysieke probleempjes na de zomer en daarna speelde hij weinig. Niet bij België en niet bij Liverpool."



"Vanaf het eerste moment zag je vandaag dat hij klaar was. Origi zat meteen in de wedstrijd en dat was erg belangrijk voor ons. Je kan zo goed spelen als je wil, uiteindelijk heb je een speler nodig die de bal in doel krijgt. Er stond veel volk in de zestien, maar hij verraste de doelman. Origi verdient dat doelpunt echt. Hij heeft het niet makkelijk als invaller, maar het is een positieve jongen en hij wil altijd blijven leren. Hij is nog steeds jong en vandaag plukt hij de vruchten van al zijn harde werk."