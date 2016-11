Hoeness zegt sorry tegen "vijand" RB Leipzig

Door: redactie

Uli Hoeness heeft een dag na zijn herverkiezing als voorzitter van Bayern München al omstandig excuses gemaakt. De 64-jarige Duitser, die in de gevangenis zat voor belastingontduiking, noemde gisteravond in zijn toespraak aan de 7000 leden van de club concurrent RB Leipzig de "vijand".

Koploper Leipzig won diezelfde avond in de Bundesliga met 4-1 van SC Freiburg en dat ontlokte Hoeness de volgende woorden. "We hebben naast Dortmund een tweede vijand die we moeten aanvallen."



Op de tv-zender van het Duitse Sky bood Hoeness vandaag zijn verontschuldigingen aan. "In mijn euforie heb ik het verkeerde woord gekozen. In het voetbal spreek je niet van vijanden, maar van tegenstanders of rivalen. Ik neem het woord terug", aldus Hoeness.