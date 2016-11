Real Madrid heeft geen overschot tegen Gijón dat gelijkmaker stuntelig mist

Ronaldo scoorde twee keer tegen Gijón © afp.

Een hattrick in de stadsderby tegen Atlético Madrid en nu ook twee treffers tegen Sporting Gijón. Cristiano Ronaldo was ook deze namiddag goed bij schot bij een matig tot slecht Real Madrid, dat in een uitgeregend Bernabéu met 2-1 won van de stugge Asturiërs. De Koninklijke heeft een week voor de Clásico in en tegen Barcelona zeven punten voorsprong op de Catalanen, die morgen nog spelen bij Real Sociedad.

Goed voor competitiedoelpunt negen en tien © afp. Zinedine Zidane moest zijn troepen in de gietende regen meermaals aanvuren © afp.

Real Madrid, dat voor de gelegenheid in shirts gemaakt uit afval van de Indische Oceaan speelde, stond al na vier minuten op rozen. Sergio Álvarez werkte Lucas Vázquez tegen de grond, waarna Ronaldo de elfmeter hard en zuiver voorbij Diego Marino trapte. Ronaldo zou ook het tweede doelpunt voor zijn rekening nemen met een overhoekse kopbal - de voorbereiding van Nacho Fernández was bijzonder knap. De teller van de Portugees staat inmiddels op 10, twee meer dan Lionel Messi en Luis Suárez.



Twintig minuutjes doorduwen, leek dus te zullen volstaan voor Real Madrid, maar nadien zakte het niveau naar een bedroevend peil. In die mate zelfs dat Gijón, de op twee na laatste in de Primera Division, af en toe de neus aan het venster kon steken. De 2-1 aansluitingstreffer van Carlos Carmona was dan ook geen volslagen verrassing. Dat tegendoelpunt werd overigens ingeleid door zeldzaam balverlies van Luka Modric - een teken aan de wand.



Geen beterschap na de rust. Een onverschrokken Gijón bracht Real meermaals in de problemen en kreeg een kwartier voor tijd dé kans op de gelijkmaker. Duje Cop schoot de terechte strafschop echter stuntelig over doel. Wat we voorts nog hebben onthouden van deze slappe tweede helft? Het feit dat Sergio Ramos gespaard bleef van een vijfde gele kaart pakte en zodoende niet geschorst is tegen Barça.