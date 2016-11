Origi zit gevangen bij Liverpool

Door: Kristof Terreur

26/11/16 - 12u03

Het is frustraties verbijten. Divock Origi (21) zit gevangen bij Liverpool. Hij is derde keus, krijgt amper minuten en toch mag hij voorlopig niet vertrekken tijdens de winterstop. Geduldig wacht hij op een kans. Hoelang nog?

Dinsdag in de League Cup mag hij nog eens opdraven. Het zal deugd doen. Sinds de laatste bekerwedstrijd, een dikke maand geleden, speelde Origi drie minuten gespreid over drie matchen: een invalbeurt van twee minuten, een hele match op de bank, een cameo van 1 minuut. Veel uitleg krijgt Origi niet van zijn trainer. De frustraties over de weinige speelkansen durft hij in besloten kring al eens uiten, maar op het oefencomplex in Melwood traint hij ze van zich af. Met een lach. Origi is een lieve, zachte jongen, door iedereen graag gezien. Sommigen vinden dat hij beter verdient.



