Fidel Castro, de man die Diego Maradona behoedde voor een trieste dood

Diego Maradona met Fidel Castro in april 2013. © reuters.

Fidel Castro overleden, dan rouwt ook één van de beste voetballers aller tijden mee. Diego Maradona was nauw bevriend met 'El Comandante' en bezocht tijdens en na zijn actieve carrière diverse keren Cuba.

Een eerste keer in 1987 toen Castro, een groot sportfanaat, de Argentijnse topvoetballer naar Cuba uitnodigde. Dat jaar ontstond een vriendschapsband tussen Maradona en de Cubaanse leider, die alsmaar hechter zou worden. Toen 'Pluisje' in januari 2000 de drugsdood nabij was, kwam de reddende hand van Fidel Castro. Die bood Maradona op Cuba een onderkomen aan in een gespecialiseerde instelling, om af te kicken van zijn verslaving. De Argentijn kroop uit zijn diepe put, zij het moeizaam.



Maradona zou de Cubaanse president eeuwig dankbaar blijven voor zijn hulp. In 2005 nodigde hij Castro voor een interview uit in zijn eigen tv-programma 'La Noche del 10'. Fantastische televisie was het, Castro hield er een gesigneerd truitje aan over. Nadien zouden de contacten hoofdzakelijk per brief verlopen. In één daarvan roemde Castro het talent van Messi - "een formidabele atleet die het Argentijnse volk met glorie vervult". Maradona knipperde even met de ogen - de band met zijn troonopvolger was nooit hartelijk - maar gaf geen krimp.



Meer dan eens drukte Maradona zijn bewondering uit voor de Cubaanse revolutie. In woorden en met tatoeages: één van Che Guevara op zijn arm, een andere van Fidel Castro op zijn been. Op de dag dat 'El Comandante' het tijdelijke voor het eeuwige wisselde, huilt Diego Maradona ongetwijfeld mee.