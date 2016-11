Eva Carneiro, gewezen teamarts van de Engelse topclub Chelsea, heeft het stilzwijgen doorbroken. © ap.

Eva Carneiro, gewezen teamarts van de Engelse topclub Chelsea, heeft het stilzwijgen doorbroken. De 43-jarige Britse, geboren in Gibraltar, kwam in de Engelse pers terug op haar ontslag bij de Blues - een vertrek dat véél stof deed opwaaien. "Ik kreeg doodsbedreigingen en werd seksueel geïntimideerd", vertelde ze aan The Daily Telegraph.

De bewuste fase: Carneiro en Fearn ontfermen zich over Hazard, volgens Mourinho volkomen onnodig © afp. Mourinho vaarde vervolgens uit naar Carneiro en slingerde haar enkele verwijten naar het hoofd © © BELGAIMAGE. Intussen leidt Carneiro haar eigen gezondheidscentrum in Londen © photo news.

De FA had op 18 september 2015 een onderzoek gestart na een klacht tegen Mourinho, omdat hij zich seksistisch zou hebben uitgelaten over de voormalige ploegdokter in de wedstrijd tussen Swansea en Chelsea op de eerste speeldag van de Premier League. Mourinho verweet Carneiro in die match dat ze in de slotfase het veld was opgerend om Rode Duivel Eden Hazard te verzorgen. De 'Blues' stonden op dat moment maar met tien spelers op het veld, na een rode kaart voor Thibaut Courtois. Door de blessurebehandeling van Hazard, die volgens Mourinho onnodig was, bleven er nog maar negen spelers over.



Ontslag

Mourinho reageerde na de wedstrijd gepikeerd op het "naïeve en impulsieve" handelen van Carneiro en fysiotherapeut Jon Fearn en ontzegde hen de toegang tot trainingen en wedstrijden. Een maand later werd Carneiro ontslagen. Carneiro beschuldigde Chelsea daarop van onrechtmatig ontslag en Mourinho van discriminatie - de Portugese coach van Manchester United werd daarvoor eerder al vrijgesproken door de Engelse voetbalbond FA.



Anderhalf miljoen euro

Eind juni 2016 kwam er een einde aan de onverkwikkelijke zaak tussen Carneiro en Chelsea. Beide partijen bereikten een akkoord omtrent een ontslagvergoeding, waardoor de gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank van Croydon, ten zuiden van hoofdstad Londen, werd stopgezet. De precieze inhoud van dat financiële akkoord is tot op vandaag vertrouwelijk. Wat we intussen wel weten, is dat Carneiro eerder een aanbod van anderhalf miljoen euro - om de zaak te schikken - van tafel had geveegd.



Doodsbedreigingen

In de Engelse pers kwam Carneiro nog eens terug op die woelige periode in haar leven. "Ik kreeg doodsbedreigingen tijdens mijn huwelijksreis en werd ook nog eens seksueel geïntimideerd. Anoniem natuurlijk. De mensen die dàt doen zijn lafaards", vertelde ze aan The Daily Telegraph. Intussen heeft ze haar eigen gezondheidscentrum in Londen en leidt ze een gelukkig leven met haar echtgenoot Jason De Carteret. Ver weg van het voetbal, dat ze definitief vaarwel heeft gezegd. ''Er wordt veel gediscrimineerd. Racistische opmerkingen worden nog wel veroordeeld, maar dat is niet het geval met seksisme."