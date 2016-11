Uli Hoeness keert terug als voorzitter van Bayern München

Door: redactie

25/11/16 - 23u47 Bron: ANP

© getty.

Uli Hoeness is met een overweldigende meerderheid opnieuw tot voorzitter van Bayern München verkozen. De 64-jarige Duitser, die van 1970 tot 1978 als spits voor Bayern voetbalde, werkte nadien ruim dertig jaar als manager bij de Duitse grootmacht. In 2009 werd hij voorzitter, tot hij in 2014 in de cel belandde wegens belastingsontduiking. Sinds eind februari is hij weer vrije voeten.