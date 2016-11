Wijnaldum legt uit waarom hij vorige zomer Liverpool verkoos boven Tottenham

Door: redactie

Georginio Wijnaldum kon afgelopen zomer kiezen tussen Tottenham Hotspur en Liverpool FC. De ex-PSV'er legt in een interview met de Britse krant The Guardian uit waarom hij voor de laatste club koos. "Klopp was niet alleen geïnteresseerd in de voetballer Wijnaldum maar ook in de mens Wijnaldum.''