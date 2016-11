Is Leicester City na zege tegen Club eindelijk vertrokken? "We panikeren niet want we weten tot wat we in staat zijn"

Door: Glenn Bogaert

In de tweede helft werd het nog even heet onder de voeten van Leicester City, maar voor de rust had de Engelse landskampioen geen kind aan Club Brugge. De 2-1 zege zorgde dan ook voor euforie in het King Power Stadium. De fans en spelers hopen alvast dat de nieuwe zege in de Champions League (en de kwalificatie voor de 1/8ste finales) als een soort van katalysator werkt. Demarai Gray gelooft er alvast in.

Vier dagen na de overwinning tegen de Belgische landskampioen kijken 'The Foxes' morgen het bescheiden Middlesbrough in de ogen. Een haalbare kaart want de ex-ploeg van Jelle Vossen en Faris Haroun prijkt pas op een vijftiende plaats. Opvallend is echter dat Leicester City maar één plaatsje hoger staat met amper één puntje meer. En toch geloven ze in de stad van het voetbalmirakel in een (thuis)zege en het begin van een mooie reeks: "We wisten dat het een moeilijk seizoen zou worden want vorig jaar speelden we op een wolk en op een ander niveau. Andere teams hebben goed gekeken naar wat we doen en weten beter hoe ze ons moeten aanpakken. Naarmate het seizoen vordert, zullen we echter meer regelmaat in onze prestaties krijgen, meer punten pakken en hopelijk ook opnieuw meedraaien in de top van het klassement."



Beter en beter worden

Het verschil tussen de Premier League en de Champions League is erg groot, op het kampioenenbal boekte Leicester een knappe 13 op 15. Met de vingers in de neus gekwalificeerd, heet zoiets. "In de Champions League wordt er een ander soort voetbal gespeeld", oppert de 20-jarige flankaanvaller Gray. "Ik denk dat heel wat teams in Europa niet overweg kunnen met onze manier van spelen. We maken ons geen zorgen want we geloven in onze kwaliteiten en weten tot wat we allemaal in staat zijn. We zullen alleen maar beter en beter worden. Deelnemen aan de Champions League en het opnemen tegen de beste ploegen ter wereld, is trouwens geweldig. Ik wil alleen maar meer winnen en prijzen pakken nu ik al zo vroeg in mijn carrière heb kunnen proeven van het succes."