Chadli staat dicht bij terugkeer

Door: redactie

25/11/16 - 15u38 Bron: Belga

Nacer Chadli. © getty.

Rode Duivel Nacer Chadli traint na zijn knieoperatie al een tijdje terug mee bij West Bromwich Albion, maar WBA-manager Tony Pulis twijfelt nog of de winger al speelklaar is voor de competitiewedstrijd van morgen op het veld van Hull City.

"Wat betreft Chadli hebben we nog geen beslissing genomen", vertelde Pulis vandaag op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. "Als we hem dit weekend nog niet in de selectie opnemen, moet hij zich klaarstomen voor de volgende competitiewedstrijd tegen Watford."



Nacer Chadli onderging begin deze maand in België een ingreep aan zijn geplaagde knie. Daardoor miste de winger de interlands van de Rode Duivels in Nederland (9/11) en thuis tegen Estland (13/11). De recordaankoop van de 'Baggies', die afgelopen zomer overkwam van Tottenham, was toen door bondscoach Roberto Martinez opgenomen in de voorselectie.