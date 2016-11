"Eden Hazard kan de beste nummer 10 van de Premier League worden"

Door: Kristof Terreur

25/11/16 - 10u42 Bron: The Sun/HLNinEngeland

© reuters.

Gianfranco Zola heeft gesproken. In een interview met 'The Sun' geeft één van de beste Chelsea-spelers aller tijden de Rode Duivel goeie raad mee: "Ik herken veel van mezelf in Hazard. Hij kan nog altijd beter worden. De beste in de Premier League. Als hij maar hard blijft werken."

Eden Hazard gaat weer over de tongen in Engeland. De Rode Duivel staat na een snertseizoen weer waar hij hoort te staan: tussen de beste voetballers én entertainers in de Premier League. Fysiek staat hij weer top, na maanden sukkelen met een pijnlijke heup in de vorige jaargang. En ook mentaal heeft hij weer alles op een rij: de druk van Mourinho, de eerste dip in zijn carrière en de blessures waren vorig seizoen in zijn hoofd geslopen. Coach Antonio Conte heeft Hazard er, met een streng trainingsregime en een systeem in functie van hem, weer bovenop gekregen. Nooit was hij zo efficiënt als nu met 7 goals in 12 wedstrijden.



"Het grote verschil tussen de Hazard van dit seizoen en het vorige is dat hij weer op een hoog niveau traint", zegt Gianfranco Zola, eind jaren '90 en begin jaren 2000 de smaakmaker van Chelsea in 'The Sun'. "Vorig jaar deed hij dat wellicht niet. Ik had dat ook in mijn tweede seizoen op Stamford Bridge. Toen ik arriveerde was ik fysiek top, in goeie vorm en presteerde ik ook op niveau. In het tweede seizoen prepareerde ik mezelf minder. En dat voelde ik ook op het veld."



Geen eindpunt

De Italiaanse dribbelaar (50) ziet veel gelijkenissen tussen Hazard en hem destijds. Zola: "Hij kan elke positie aan. Ik herken veel van mezelf in hem. Hij is erg sterk in één-tegen-ééns, net als ik. Als hij hard blijft werken en blijft trainen, kan hij de beste nummer 10 in de Premier League worden. Zonder twijfel. Hij kan nog beter worden. Dit mag geen eindpunt zijn. Het zal van zijn mentaliteit afhangen - kwaliteiten heeft hij genoeg. Hij is nog jong. En als je dan goed presteert, denk je wel eens dat alles vanzelf komt aanwaaien. Om op niveau te blijven, moet je net nog harder werken. Ik denk dat hij die les nu heeft geleerd. De Hazard die ik nu zie, lijkt volwassener. Ik hoop dat hij deze lijn kan doortrekken. Als Chelseaman zou ik willen dat hij zo lang mogelijk bij de club blijft."