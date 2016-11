Bayern boekt recordomzet

Door: Redactie

Bayern München heeft voor het 24ste jaar op rij zwarte cijfers geschreven. En hoe. De Duitse voetbalkampioen boekte in de vorige voetbaljaargang een vette nettowinst van 33 miljoen euro en een recordomzet van 626,8 miljoen euro.

Volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine, die de cijfers vandaag publiceerde, ligt de omzet 100 miljoen euro hoger dan het boekjaar daarvoor en steeg de winst met ongeveer 10 miljoen euro. Het is het derde jaar op rij dat Bayern een omzet maakt die boven het half miljard ligt.



De fraaie resultaten worden deze avond voorgelegd aan de leden van de Beierse club in de jaarvergadering. Dan wordt ook de nieuwe voorzitter gekozen, Uli Hoeness is de enige kandidaat. Hoeness was voorzitter van de club toen hij in 2014 de gevangenis in moest wegens belastingontduiking. Hij kwam begin dit jaar vervroegd vrij.