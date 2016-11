Nainggolan en Vermaelen zien ploegmaat scoren met héérlijk kunstje, maar was dat ook écht zijn bedoeling?

Yari Pinnewaert

25/11/16 - 07u16

This is an absolutely ridiculous goal from Roma's Diego Perotti! pic.twitter.com/m0l7UYCtcz

video

Een rabona; het is en blijft iets heerlijks om naar te kijken. Zo zagen we Ricardo Quaresma in de Champions League uitpakken met dergelijke kunstje en met die voorzet zou zijn team Besiktas uiteindelijk nog een punt uit de brand slepen tegen Benfica (3-3). "Dat kan ik ook", moet Diego Perotti, ploegmaat van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen bij AS Roma, gisteren gedacht hebben - en hij deed zelfs nog beter. Of het daadwerkelijk de bedoeling was op doel te besluiten (en dus geen voorzet te trappen) zullen we wellicht nooit weten, maar feit is wel dat zijn versie van het huzarenstukje heerlijk onder de lat binnenging. Zijn goal, de 3-1, bleek uiteindelijk het nekschot voor Viktoria Plzen. Het werd uiteindelijk nog 4-1.