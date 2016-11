Witsel en invaller Lombaerts behouden maximum van de punten

Door: redactie

Zenit Sint-Petersburg heeft donderdag in eigen huis het Israelische Maccabi Tel-Aviv verslagen met 2-0. De Russen, die na de vorige speeldag al zeker waren van de zestiende finales van de Europa League, wonnen hun vijfde groepswedstrijd op rij.

Rode Duivel Axel Witsel speelde de volledige 90 minuten centraal op het middenveld. Nicolas Lombaerts startte op de bank, maar viel in na 75 minuten. Net voor rust trapte Aleksandr Kokorin (44') de thuisploeg op voorsprong, waarna Kerzhakov (91') in extremis de score nog verdubbelde. Zenit staat afgetekend aan de leiding in groep D met 15 op 15. Dundalk en Tel-Aviv tellen 4 punten, AZ Alkmaar sluit de rangen met 2 punten.