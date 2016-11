Lescott (ex-Manchester City) is na drie maanden al weg bij AEK Athene

Door: redactie

De Engelse ex-international Joleon Lescott houdt het na amper drie maanden al voor bekeken bij AEK Athene. Dat heeft de Griekse club bevestigd.

De 34-jarige verdediger had eind augustus een tweejarig contract ondertekend in de Griekse hoofdstad maar speelde sindsdien slechts vier wedstrijden en kon nooit echt overtuigen.



Lescott speelde in Engeland voor Wolverhampton Wanderers, Everton, Manchester City, West Bromwich Albion en Aston Villa. Hij veroverde met Manchester City twee keer de landstitel en won tevens de FA Cup en League Cup. Met Engeland deed hij mee aan het EK van 2012.