Deze twee superfans van Barça hadden nóóit durven dromen wat gisteravond werkelijkheid werd

Door: redactie

24/11/16 - 14u10

video

Gisteren kende Barcelona de nodige moeite om in de Champions League de maat te nemen van Celtic (1-2), maar als het moeilijk gaat kunnen ze bij de 'Blaugrana' natuurlijk ook altijd rekenen op Lionel Messi. De 'Vlo' stelt haast nooit teleur en dat zullen ook deze twee kleine superfans (zeker na gisteravond) beamen. Zij gingen, geflankeerd door hun mama én in bijbehorend Barça-plunje, op handtekeningenjacht bij hun idolen en hun buit zou uiteindelijk ook immens zijn. Zo schoten ze raak bij coach Luis Enrique, aanvallers Arda Turan, Neymar Jr., Luis Suárez en natuurlijk Lionel Messi himself. Van een productieve avond gesproken!