Gareth Bale moet onder het mes en is maanden out

Real Madrid is Gareth Bale een lange periode kwijt. De Welshe stervoetballer viel dinsdagavond in de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Sporting Lissabon (1-2) uit met een blessure aan de rechterenkel en moet geopereerd worden.

De operatie zal volgende week dinsdag doorgaan in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen en worden uitgevoerd door specialist James Calder. Real Madrid-dokters Jesus Olmo en Mikel Aramberri zullen ook aanwezig zijn.



Hoelang Bale precies in de lappenmand ligt, is nog niet duidelijk. Spaanse en Britse media rekenen op een onbeschikbaarheid van twee tot drie maanden. Hij mist alvast de Clasico van volgende week zaterdag in Barcelona. Ook het WK voor clubs in Japan, in december, is onhaalbaar.



Voor de 27-jarige Bale is het al de negende blessure sinds hij in de zomer van 2013 overkwam van Tottenham. De Welshman verlengde recent zijn contract bij de Koninklijke tot 2022.



Met ook nog Toni Kroos, Casemiro, Pepe en Alvaro Morata zit de Madrileense ziekenboeg momenteel overvol.