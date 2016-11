Liverpool-legende Steven Gerrard zet punt achter loopbaan

Door: redactie

24/11/16 - 12u27

Steven Gerrard stopt met voetbal. Vorige week stopte hij al bij Los Angeles Galaxy. "Om alle speculaties over mijn toekomst in de media te vermijden, kan ik bevestigen dat ik stop met professioneel voetbal," zo schreef hij vandaag.

"Ik heb een fantastische carrière achter de rug en wil Liverpool, het Engelse nationale team en LA Galaxy dan ook uitgebreid bedanken." De levende legende ging ook in op de hoogtepunten van zijn spelerscarrière. "Ik ben trots om meer dan 700 wedstrijden te hebben gespeeld voor Liverpool, waarvan een groot aantal als kapitein. Samen hebben we de club trofeeën kunnen schenken. Die fantastische nacht in Istanboel (waar Liverpool in 2005 de Champions League won, nvdr.) was uiteraard het hoogtepunt. Ik voel me ook vereerd 114 keer het Engelse elftal te hebben kunnen dienen, waarvan eveneens verschillende keren als kapitein."



Wat de toekomst brengt voor de voormalige speler weet hij zelf nog niet. "Ik kijk er naar uit en heb het voetbal nog veel te geven. In welke rol weet ik nog niet. Ik neem rustig de tijd om daarover na te denken."



Hij sloeg deze week nog een aanbieding van League One-club MK Dons om manager te worden af.



"Een voorbeeld"

Onze landgenoot Simon Mignolet deelde de kleedkamer met Steven Gerrard bij Liverpool. "Gerrard was iets speciaal", zei hij eerder dit jaar in een interview met onze man in Engeland, Kristof Terreur. "Iemand die niet veel sprak, maar als hij iets zei, dan hing iedereen wel aan zijn lippen. He leads by example, zoals ze in het Engels zeggen. Hij gaf het voorbeeld. De manier waarop hij trainde, zijn lichaam verzorgde, professioneel was. Jonge gasten gaan dat kopiëren. Wat hij allemaal deed om aan de top te raken en er ook te blijven."



Gerrard speelde zeventien seizoenen (1998-2015) in de hoofdmacht van de Reds en kwam tot 710 officiële optredens. Hij won in die periode twee FA Cups (2001 en 2006), drie League Cups (2001, 2003 en 2012), één UEFA Cup (2001) en als hoogtepunt de Champions League in 2005. In die Champions League-finale tegen AC Milan kwam Liverpool terug na een 3-0 ruststand, om vervolgens met strafschoppen te winnen. Met Engeland was Gerrard aanwezig op drie EK's (2000, 2004 en 2012) en drie WK's (2006, 2010 en 2014).



