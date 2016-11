Chelsea wil potentiële kapers voor Courtois afschrikken

Door: Kristof Terreur

24/11/16 - 06u22

Een concrete datum plakt er nog niet op, maar Chelsea is zinnens een nieuwe poging te ondernemen om Thibaut Courtois' contract open te breken. Dat valt te horen op Stamford Bridge. De Rode Duivel (24) ligt nog tot midden 2019 vast, maar zijn club wil absoluut vermijden dat hij zijn voorlaatste, en in het slechtste geval zelfs laatste contractjaar ingaat.

Coach Antonio Conte wil absoluut met hem door en een verdieping hoger denken ze ook aan de bescherming van Courtois' marktwaarde en een manoeuvre om potentiële kapers af te schrikken. De lokroep uit Spanje, zijn tweede vaderland, weet je wel. De directie van The Blues beseft dat Real Madrid, voor of na het transferverbod, nog wel eens zal inzetten op een nieuwe keeper: David De Gea (Man United) of onze landgenoot. Real polste in de zomer van 2015 via een makelaar naar de vraagprijs van Courtois, maar kreeg toen te horen dat hij 100 miljoen euro moest kosten. Een prijs die niet in verhouding staat tot de cijfertjes in zijn contract. De doelman zit lang niet in de hoogste loonschijven - hij strijkt volgens de Engelse pers de helft minder op dan Hazard of Fabregas (230.000 euro per week). Onder de keepers is De Gea de best verdienende, in lijn met het loon van Hazard en Fabregas.



Chelsea zocht vorig seizoen al enkele keren contact om te onderhandelen, maar tot concrete gesprekken leidde dat nog niet.