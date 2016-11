Vierde ex-profvoetballer in Engeland claimt misbruikt te zijn als jeugdspeler

Door: redactie

23/11/16 - 21u23 Bron: The Guardian

David White. © getty.

Voormalig Engels international David White zegt als jeugdspeler te zijn misbruikt bij Crewe Alexandra FC, een club die nu uitkomt in de League Two (vierde niveau). Barry Bennel, een veroordeelde pedofiel, zou de dader zijn.

White is de vierde oud-profvoetballer die naar buiten komt. Andy Woodward, Steve Walters en Paul Stewart gingen hem voor. De PFA, belangenbehartiger van profvoetballers, denkt dat er meer spelers zich zullen melden. Die mededeling was de reden dat White publiekelijk uitkomt voor de traumatisch ervaring.



De kans is groot dat er nog spelers hun verhaal zullen vertelen. Ondertussen is geweten dat Barry Bennel, zich als trainer en scout voor jong talent gedurende dertig jaar vergreep aan jongens.



In een mededeling van White valt te lezen dat hij "om verschillende redenen gedurende twintig jaar gezwegen heeft over het misbruik." De speler gaat verder. "Ik besef nu pas dat het misbruik veel verder ging dan gewoon mezelf.



In totaal hebben zich elf mensen, buiten White, bij de politie gemeld. White komt nog met een boek waarin hij het misbruik beschrijft.



White speelde in zijn carrière 400 matchen op clubniveau bij Manchester City, Leeds en Sheffield United. In 1992 mocht hij één keer aantreden voor Engeland tegen Spanje.