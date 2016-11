Larsson neemt ontslag na schandelijke aanval van hooligans op zoon Jordan

Door: redactie

23/11/16 - 19u34

Jordan Larsson got pushed by some masked fans after Helsingborg got relegated from Allsvenskan. pic.twitter.com/oHMEdkAYSn — ㅤ (@SwedeStats) 20 november 2016

video Henke Larsson is opgestapt als coach van Helsingborg FF. Aanleiding is de aanval van hooligans op zoon en speler Jordan. Zij eisten het shirt van de 19-jarige voetballer. De supporters waren boos na de nederlaag tegen Halmstad, want die betekende voor Larsson en co de degradatie uit de hoogste afdeling.