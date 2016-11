Ex-topref Webb: "Spelers vroegen geel om geschorst te zijn in kerstperiode"

Door: redactie

23/11/16 - 17u52

Webb geeft Ben Shephard geel tijdens een benefietwedstijd. © reuters.

Voetballen op Boxing Day (Tweede Kerstdag) is een Engelse traditie, maar niet iedereen draagt die traditie even hoog in het vaandel. Volgens de voormalige Engelse topscheidsrechter Howard Webb waren er zelfs spelers die om een gele kaart vroegen zodat ze kerst thuis met hun familie konden vieren.