Noord-Iers international Paddy McNair (Sunderland) mist rest van seizoen

Door: redactie

23/11/16 - 11u10 Bron: Belga

Paddy McNair, hier aan het werk met Noord-Ierland. © photo news.

Paddy McNair (Sunderland) komt volgens de Britse media dit seizoen niet meer in actie. Afgelopen weekend scheurde hij in het competitieduel tegen Hull zijn kruisbanden, zo blijkt uit onderzoek.

De 21-jarige McNair, die zowel centraal achterin als op het middenveld wordt uitgespeeld, is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van The Black Cats. Hij is er ploegmaat Jason Denayer.



Daarvoor kwam de Noord-Ier (12 caps) uit voor Manchester United. In twee seizoenen mocht McNair 27 keer opdraven in de hoofdmacht van ManU maar hij was er geen vaste waarde.