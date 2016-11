Wedstrijd van Ciman en co. met halfuur uitgesteld door te kleine strafschopgebieden

Door: redactie

Laurent Ciman heeft met Montreal Impact een eerste stap gezet richting finale van de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). In een Canadees onderonsje versloegen Ciman en co dinsdag voor eigen publiek Toronto FC met 3-2 in de heenwedstrijd van de finale van de Eastern Conference.

De wedstrijd werd ruim dertig minuten uitgesteld omdat alle lijnen van de strafschopgebieden zo'n 1,80 meter te dicht bij de goals waren getrokken. De lijnen moesten daarom worden overgeschilderd. "Het is de eerste keer dat ons dit gebeurt", aldus Montreal Impact eigenaar Joey Saputo tegen ESPN. "De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het controleren van de lijnen. Helaas waren ze hier wat laat. Het is vervelend, maar wij moeten de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Het is onze fout."



Oduro (10.), Mancosu (12.) en Oyongo (53.) zetten Montreal op een 3-0 voorsprong, Altidore (68.) en Bradley (73.) scoorden tegen en maakten de return zo nog erg spannend. Volgende week woensdag spelen beide ploegen in Toronto een tweede keer tegen elkaar.



De winnaar van het dubbele duel speelt in de MLS Cup (zoals de finale van de MLS-competitie heet) tegen Seattle Sounders FC of Colorado Rapids, de twee beste ploegen uit de Western Conference. Seattle won gisteren de heenwedstrijd met 2-1. De return volgt 27 november.



Laurent Ciman stond tegen Toronto op zijn vertrouwde plek centraal achterin. De Rode Duivel speelde de volledige wedstrijd in het Olympic Stadium, waar 61.000 voetbalfans het duel bijwoonden.

Ciman en Montréal naar finale Eastern Conference, Van Damme uitgeschakeld



