"Wilmots in beeld bij Lille"

Door: redactie

23/11/16 - 07u57 Bron: Belga

© ap.

Frédéric Antonetti is niet langer de trainer van Rijsel. "Trainer en club hebben in onderling akkoord besloten de samenwerking stop te zetten", klinkt het in een mededeling van de Franse eersteklasser. Opvallende naam die circuleert om Antonetti op te volgen: Marc Wilmots.

De 55-jarige Fransman werd dag op dag een jaar geleden, op 22 november 2015 en ook toen na dertien speeldagen, aangesteld als opvolger van Hervé Renard. Hij had nog een contract voor drie jaar. Adjunct Patrick Collot neemt het voorlopig over van de Corsicaan. Afgelopen seizoen leidde Antonetti Rijsel naar de finale van de Ligabeker en een vijfde plaats in de Ligue 1. Nu vergaat het de Noord-Franse club heel wat minder goed. Met tien punten is Rijsel negentiende en op één na laatste.



Volgens l'Equipe ligt de Portugees Vitor Pereira in pole om Antonetti op te volgen, maar als alternatief circuleert volgens diezelfde krant ook de naam van Marc Wilmots. Opvallend: de laatste wedstrijd dat die aan het roer stond bij de Rode Duivels was in de verloren EK-wedstrijd tegen Wales in... het Stade Pierre Mauroy van Lille.